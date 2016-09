40 Millionen PS4-Konsolen verkauft

Wie Sony in ihrem aktuellen Finanzbericht bekanntgeben wurden bislang mehr als 40 Millionen Playstation 4-Konsolen weltweit verkauft. Die Verkaufszahlen beziehen sich bis Ende Mai 2016.

Die Zahlen zum direkten Mitbewerb, also der Xbox One, gibt es von Microsoft nicht. Die Schätzungen belaufen sich aber um die Hälfte, also um rund 20 Millionen verkaufter Konsolen.

Die Playstation 4 launchte am 15. November 2013 in den USA und am 29. November 2013 in Teilen Europas, wie auch Deutschland und Österreich.