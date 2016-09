Darth Vader für „Rogue One: A Star Wars Story“ bestätigt

Darth Vader wird auf die Kinoleinwände zurückkehren!

In Rogue One: A Star Wars Story wird der Vertreter der dunklen Seite seinen Cameo-Auftritt haben. Die Geschichte findet ja bekanntermaßen 34 Jahr VOR Episode VII statt und knapp vor Episode IV, also den ersten bekannten Star Wars-Film.

Die Geschichte rund um Rogue One zeigt wie die Rebellion an die Pläne des Todessterns gekommen sind. Derzeit findet der Nachdreh für Rogue One statt, weil Disney mit dem ersten fertigen Schnitt nicht zufrieden war.

Hier das Cover des Entertainment-Magazins (Quelle: UK.IGN.com)