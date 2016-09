In der gestrigen Folge zu Game of Thrones, Staffel 6 – Episode 9 „Die Schlacht der Bastarde“, ging wohl der Großteil des Computeranimation- und Kampf-Budget’s der ganzen Staffel drauf. Das Gemetzel vor den Toren Winterfells kann dabei locker mit Kinostreifen mithalten bzw. sogar überieten. Den nicht nur bei Winterfell findet in dieser Episode eine Schlacht statt…