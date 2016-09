Teenage Mutant Ninja Turtles (Test)

Da sind sie wieder, die unbezwingbaren Schildkröten aus der Kanalisation! Der TV- und Kino-Relaunch waren erfolgreich, wie sieht es auf der Konsole aus? Mehr in unserem Test.

Hey, jetzt kommen die Hero Turtles..

…super-starke Hero Turtles! Wer erinnert sich nicht an den coolen Song der Zeichentrick-Serie in der deutschsprachigen Version? Als absoluter Turtles-Fan habe ich so ziemlich jedes ihrer Abenteure auf den Konsolen verfolgt. Mit “Turtles in Time” auf dem SNES gelang Konami damals auch ein unglaublicher Hit! Leider liegt dies schon über 20 Jahre zurück und bis auf den Relaunch des gleichnamigen Spiels schafften es die sympathischen Helden in bisher keinem Game wirklich zu überzeugen.

Man schaffte im Fernsehen und im Kino einen durchaus akzeptablen Reboot, nun folgen die Konsolen. Mit Platinum Games hat man auch einen sehr kompetenten Partner ins Boot geholt.Ihr Erstlingswerk “Vanquish” zählt immer noch zu einem meiner absoluten Lieblingsgames. Leider waren aber alle Versuche danach bisher eher enttäuschend. Auch mit den Turtles scheint es in eine ähnliche Richtung zu gehen.

Worum geht es eigentlich?

Eine wirkliche Story scheint es bei diesem Game nicht zu geben. Man geht von Level zu Level, erledigt ein paar Fußsoldaten, sammelt ein paar Gegenstände trifft auf einen Endboss und marschiert weiter. Jedes Level kann erneut gespielt werden. Im Endeffekt trifft ihr auf bekannte Schurken aus dem Spiel. Die Story entfaltet sich langsam Stück für Stück, ist aber auch nicht wirklich berauschend oder unerwartet.

Level Up

Man hat hier versucht, ein paar RPG-Elemente einzubauen. So sammelt ihr im Laufe des Spiels Punkte und könnt für diese neue Fähigkeiten kaufen. Jeder Turtle kann mit vier Spezialattacken ausgestattet werden. Führt eine durch, benötigt diese ein wenig Zeit zum Regenerieren, bevor ihr wieder zuschlagen könnt.

Open World oder Adventure?

Im Level-Desgin schien man sich ein wenig uneinig zu sein, ob es nun Open World sein soll, oder ein durchgängiges Adventure. Anscheinend hat keiner gewonnen, denn es ist jetzt einfach beides in einem, aber ziemlich verwirrend. So befindet ihr euch in den Levels immer in einem riesigen Areal, wo ihr überal heraumlaufen könnt. Und dies geschieht völlig planlos und ohne Navigation. Auf gut Glück findet man dann doch den Weg, meistens geht es dort weiter, wo die Gegner sind.

Einer für alle, alle für einen

Das coole am Spiel ist aber, dass man alle vier Turtles auf einmal spielt. Sie ziehen gemeinsam in den Kampf und ihr könnt jederzeit den Charakter wechseln. Das schafft auch einen sehr leichten strategischen Ansatz, wo ihr die Spezialattacken der einzelnen gezielt einsetzen könnt. Man würde hier dann ausgehen, dass man gleich in den Koop-Modus springen kann, aber leider nein. Die vier gehören euch ganz alleine. Die Kämpfe sind aber leider extrem unübersichtlich. Obwohl die Attacken gut umgesetzt sind und die Battles an sich Spaß machen, es ist einfach zu unübersichtlich. Es passiert so viel am Bildschirm, man merkt gar nicht, gegen wen man gerade kämpft. Auch die Bosskämpfe sind eine gute Herausforderung, aber im Endeffekt ist es nur mehr ein Button-mashing.

Fazit